حكم سنغافوري لقيادة لقاء الشرطة والدحيل القطري في الابطال

2021/04/15 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سمت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم سنغافوري لقيادة مباراة الشرطة أمام الدحيل في أولى مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا التي ستنطلق مساء اليوم.

وتألف الطاقم التحكيمي من الدولي محمد تاجي حكما للوسط، يساعده روني منكات وعبد الحنان بن عبد الحسام، والسريلانكي نيفون جيماني حكماً رابعاً.

يشار الى ان اللقاء سيقام اليوم الخميس عند الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت بغداد المحلي، في جدة السعودية.

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