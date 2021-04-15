2021/04/15 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر صحي في ديالى، اليوم الخميس، بوفاة شقيقين نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وذلك خلال دقائق معدودة، في قرية زراعية شرقي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أحد الضباط المتقاعدين برتبة عميد، توفي اليوم متاثرا بمضاعفات فيروس كورونا في احدى قرى ناحية كنعان (24/ كم شرقي بعقوبة)"، مبينا أن "شقيق الضابط توفي اثناء التشييع نتيجة مضاعفات فيروس كورونا ايضا".

وأضاف المصدر، أن "الشقيقين نقلا معا لدفنهما في مقبرة قريبة، في مشهد مؤلم، يمثل إحدى قصص ضحايا فيروس كورونا في محافظة ديالى".

ووصل اجمالي عدد من توفي بسبب مضاعفات كورونا في ديالى إلى 300 شخص منذ ظهور الوباء في اذار العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر الصحية سجلت 7810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 5817 مصاباً إلى الشفاءن وقابل ذلك وفاة 49 مصاباً خلال المدة المذكورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. فيروس كورونا ينهي حياة شقيقين خلال دقائق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. فيروس كورونا ينهي حياة شقيقين خلال دقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).