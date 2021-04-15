كورونا تنههي حياة شقيقين خلال دقائق في قرية زراعية بديالى

2021/04/15 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / توفي ضابط متقاعد وشقيقه جراء مضاعفات فايروس كورونا في ناحية كنعان في محافظة ديالى .وقال مصدر طبي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان ضابطا برتبة عميد في الجيش السابق توفي جراء اصابته بمرض كورونا في قرية بضواحي ناحية كنعان شرق بعقوبة .مبينا ان شقيق الضابط وأثناء التشييع ونتيجة مضاعفات الفايروس توفي ايضا .واضاف ان الشقيقين نقلا الى مقبرة قريبة لدفنهما في مشهد مؤلم ./انتهى

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