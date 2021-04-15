2021/04/15 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أدانت مصر، اليوم الخميس، التفجير الارهابي الذي استهدف سوقاً شعبية في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، أن “جمهورية مصر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تدين تفجير “الحبيبية” الإرهابي المركز الخبري الوطني.

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