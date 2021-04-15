دعاء المستضعفين المصريين في رمضان ، شهر القرآن.! - أحمد صبحى منصور

2021/04/15 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ يحلُّ شهر رمضان اليوم والمستضعفون في مصر في أسوأ حال ، بينما أكابر المجرمين مستمرون في ظلمهم وجرائمهم ، لا يخشون رب العزة المنتقم الجبّار ، فيكفيهم تأييد الأزهر وشيوخه .



2 ـ خلال تاريخهم الطويل لم تصل بهم المعاناة في شهر رمضان مثل الآن .



ندعو الله جل وعلا أن يأتي رمضان القادم وقد أنجاهم رب العزة من هذا الكابوس الجاثم على قلوبهم .



3 ـ أهلنا المستضعفون في مصر واقعون تحت القه ......





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