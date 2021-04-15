جميلة - حوا بطواش

2021/04/15 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حوا_بطواش في برودة المدينة، على رصيف شارعٍ مزدحمٍ بالناس، كان لقاؤنا.



ما أجمل اللقاء فجأةً والقلبُ رهين الانبهار.



هل أنتِ جميلة حقا؟ نعم.



أنتِ هي وهي أنتِ.



ياااااه، كم أنكِ ما زلتِ جميلة.



وجهك المدوّر كالقمر المُشرق، عيناك البنيّتان المرسومتان مثل لوحة فنان، شفتاك الورديّتان المُغريتان بألف حلم...



كلّها أنتِ.



لكنّ شعرك الآن مغطّى بمنديل أبيض يأبى أن يكشف شعرة واحدة من شعرك الأسود الطويل الذي كان ......





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