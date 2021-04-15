دعوات لمالك فيسبوك لإلغاء إطلاق انستغرام للأطفال

2021/04/15 | 18:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت جماعة حقوقية، اليوم الخميس، مارك زوكربيرج الرئيس التنفذي لشركة فيسبوك إلى عدم ابتكار نسخة من تطبيق نشر الصور، إنستغرام، للأطفال أقل من 13 عاما، وقالت إن ذلك قد يعرضهم ”لخطر داهم“.

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يأتي الخطاب الذي أرسلته جماعة ”حملة طفولة بدون إعلانات“ بينما تواجه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم انتقادات لتضخيم المعلومات المضللة في مختلف منصاتها في أنحاء العالم، وتعريض الأطفال في الوقت نفسه لمواد غير ملائمة.

وقالت الجماعة: إن إنستغرام يستغل خوف صغار السن من فقد التواصل عبر دفعهم إلى تفقد هواتفهم باستمرار والسعي لنيل الاستحسان ونشر الصور، وأضافت أن تركيز المنصة المستمر على المظهر والإحساس بالذات سيشكل تحديا لخصوصية المراهقين وسلامتهم.

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