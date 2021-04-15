2021/04/15 | 18:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عزم حكومته الطعن ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، عازياً ذلك إلى وجود فقرات "ستؤثر" على قطاعي الكهرباء والصحة.

وقال الكاظمي في بيان صدر على هامش لقائه جمعا من شيوخ العشائر ووجهاء محافظة المثنى: "منذ تكليفي أكّدت أنني لن أكون سوى خادمًا للشعب، وذكرت الرميثة في اول احاديثي لأنها عزيزة على القلب، وأرى أهلها أهلي"، مستدركاً بالقول: "نواجه تحديات كبيرة، والعراق مرّ بظروف صعبة، وحين استلمنا مهامنا قبل 11 شهرًا كانت هناك الأزمة المالية وجائحة كورونا، وكان هناك أيضًا من يراهن على فشل الحكومة، أو الدخول في حرب أهلية، لكننا لم ننجر لهذا، وصبرنا وسنتجاوز التحديات الواحدة تلو الأخرى".

وأضاف الكاظمي: "اتخذنا إجراءات صعبة من أجل الإصلاح، ومن أجل حماية البلاد ماليًا واقتصاديًا"، مؤكداً: "سنقدم طعنًا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها".

وتابع أن "مشاكلنا تحتاج أولًا للإدارة الصحيحة، ومنهج الصدق لأجل حلّها"، مضيفاً: "شرعنا في حملة من العلاقات مع دول الجوار من أجل جلب الاستثمارات لخدمة بلادنا وأبنائها.



وسأتابع بنفسي أوضاع محافظة المثنى، وكذلك أي مطلب من مطالب أهلها".

PUKmedia اعلام اليونسكو

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تقرر الطعن ببعض فقرات الموازنة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تقرر الطعن ببعض فقرات الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).