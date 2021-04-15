النجيفي يحذر من 'تفجيرات' في منطقتين قريبا

2021/04/15 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

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حذر القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الخميس، من قرب تفجير القنابل الموقوتة في منطقتي سنجار وسهل نينوى.

وكتب النجيفي تغريدة على "تويتر" اليوم، (15 نيسان 2021)، جاء فيها "منذ سنين وانا احذر من وجود قنابل موقوتة في منطقتي سنجار وسهل نينوى ...



يبدو ان وضع تلك القنابل يستعد لتفجيرها قريبا".

وأضاف "أسال الله السلامة لسكان هذه المناطق ولعموم محافظة نينوى ..



ولكنني مؤمن بان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

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