2021/04/15 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

611 مشاهدة

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، أن العراق مر بظروف صعبة، وكان هناك من يراهن على فشل الحكومة، أو الدخول في حرب أهلية، لكننا لم ننجر لهذا، مؤكدا على ان الحكومة ستطعن ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية لانها تؤثر سلبا على قطاع الكهرباء والصحة.

وذكر الكاظمي في حديث خلال لقائه مع شيوخ العشائر، ووجهاء محافظة المثنى، في مضيف الشيخ جفات الشعلان، اليوم (15 نيسان 2021)، إنه "منذ تكليفي أكدت أنني لن أكون سوى خادما للشعب، وذكرت الرميثة في اول احاديثي لأنها عزيزة على القلب، وأرى أهلها أهلي".

وأضاف، انه "نواجه تحديات كبيرة، والعراق مر بظروف صعبة، وحين استلمنا مهامنا قبل 11 شهرا كانت هناك الأزمة المالية وجائحة كورونا، وكان هناك أيضا من يراهن على فشل الحكومة، أو الدخول في حرب أهلية، لكننا لم ننجر لهذا، وصبرنا وسنتجاوز التحديات الواحدة تلو الأخرى".

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت "إجراءات صعبة من أجل الإصلاح، ومن أجل حماية البلاد ماليا واقتصاديا"، مؤكدا انه "سنقدم طعنا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها".

واوضخ، انه "شرعنا في حملة من العلاقات مع دول الجوار من أجل جلب الإستثمارات لخدمة بلادنا وأبنائها.



وسأتابع بنفسي أوضاع محافظة المثنى، وكذلك أي مطلب من مطالب أهلها".

واختتم الكاظمي كلمته بالقول: "لا يجوز أن نستخف بدماء المواطنين، وأرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم غالية علينا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: هناك من راهن على فشل الحكومة وسنطعن ببعض فقرات الموازنة ​(صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: هناك من راهن على فشل الحكومة وسنطعن ببعض فقرات الموازنة ​(صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).