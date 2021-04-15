2021/04/15 | 19:01 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي بكورونا ليتبعه شقيقه المصاب خلال التشييع.. حادثة مؤلمة في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/15 | 19:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توفي بكورونا ليتبعه شقيقه المصاب خلال التشييع.. حادثة مؤلمة في ديالى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توفي بكورونا ليتبعه شقيقه المصاب خلال التشييع.. حادثة مؤلمة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).