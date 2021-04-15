تفاصيل زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة المثنى

2021/04/15 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، زيارة الى قضاء الرميثة بمحافظة المثنى.

وأفاد مكتب المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، أن الأخير قام بجولة تفقدية ميدانية في اسواق القضاء، وأضاف أن الكاظمي التقى بعدد من المواطنين فيها، حيث استمع الى أحوالهم والمشاكل الخدمية التي يعاني منها القضاء ووجه المحافظة والوزارات المعنية بمتابعتها والإسراع بإيجاد الحلول الممكنة لها.وضمن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة المثنى للاطلاع عن كثب على واقعها الخدمي واحتياجات أهلها.

التقى الكاظمي بمجموعة من المواطنين بالقرب من بوابة مشروع محطة ضخ تعزيز السماوة العامودية واستمع الى مطالبهم وأكد أن تلبية مطالبهم المشروعة تقع ضمن أولويات الحكومة.

هذا، وأجرى الكاظمي زيارات ميدانية الى منازل عدد من المواطنين في المحافظة، وتفقد أحوالهم المعيشية واستمع الى مشاكلهم، ووعد بمتابعتها كما وجه بتلبية بعض احتياجاتهم.

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