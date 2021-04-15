بلغت 113 مليار دولار.. مستشار

2021/04/15 | 19:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي، عن حجم الديون العراقية الداخلية والخارجية والتي بلغت 113 مليار دولار.وأوضح صالح في تصريحات لجريدة الصباح العراقية، اليوم الخميس، أن ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 73 مليار دولار واجبة …

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