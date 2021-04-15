تخص الصحة والكهرباء.. الحكومة العراقية تعتزم الطعن على بنود بموازنة 2021

2021/04/15 | 19:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، إن الحكومة تعتزم تقديم طعن على فقرات في موازنة 2021 أمام المحكمة الاتحادية.وقال مصطفى الكاظمي، خلال لقاء مع شيوخ العشائر في محافظة المثنى، اليوم الخميس، إن هناك فقرات في الموازنة ستؤثر على قطاع …

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