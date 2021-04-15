نائب: تسلل داعش من الحدود السورية لم يتوقف حتى الآن

2021/04/15 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب عباس الصروط، اليوم الخميس، إن تسلل عناصر تنظيم داعش عبر الحدود السورية إلى العراق لم يتوقف حتى الان.

وذكر عباس صروط، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحدود العراقية – السورية واسعة ومترامية وذات تعقيدات جغرافية كبيرة، وليس من السهولة تغطيتها بالكامل"، مبينا أن "تسلل عناصر داعش موجود ولم يتوقف، ولكن بالمقابل جهود القوات الامنية في تجحيم خطر التسلل ودرء مخاطره موجودة وبقوة وفق اليات ممنهجة".

وأضاف صروط، أنه "تمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة في تامين الحدود السورية مؤخرا، من خلال كاميرات مراقبة ومعدات فنية متطورة، اضافة الى تفعيل الجهد الاستخباري الميداني على الارض في رصد نفاط التسلل"، مبينا أن "الملف يحتاج إلى المزيد من الوقت، خاصة وان الحدود تمتد لمئات الكليومترات وفي تضاريس مختلفة ومعقدة".

وفي وقت سابق، أ كد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، أن ولادة جيل جديد لتنظيم داعش الإرهابي أمر غير مستبعد.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العالم حتى الآن غير مدرك خطورة ما يحدث في مخيم الهول السوري في ظل وجود الاف القادة والإرهابيين من تنظيم داعش الذين يسكنون مع عوائلهم فيه"، مبينا أنه "وفق المعلومات فإن الاف الاطفال دون سن12 سنة يتواجدون في المخيم أيضا، وهنا تكمن الخطورة".

وأضاف أن "هؤلاء الأطفال بحكم البيئة سيتحولون إلى متطرفين وأدوات بيد قادة الإرهاب، مما يجعل ولادة جيل ثاني لداعش أمر غير مستبعد، مبينا أن، "هناك اجندة دولية تريد الإبقاء على الاوضاع في مخيم الهول السوري على وضعها الراهن".

وشدد العزاوي على "ضرورة تعزيز أمن الحدود العراقية – السورية وفق ما يلبي الطموح من خلال اعتماد الأطر الحديثة في الرصد والتعقب عبر الكاميرات المراقبة والأبراج".

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