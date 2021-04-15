مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق الشعبية بمدينة الصدر

2021/04/15 | 19:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق الشعبية بمدينة الصدر في بغداد، مما أودى بحياة عدد من المواطنين وأسفر عن إصابة عدد آخر من المدنيين الأبرياء.وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية : ان مصر، حكومة وشعبًا، تعرب عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين؛ مؤكدة وقوفها إلى جانب العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تستهدف النيل من استقراره وأمنه وسلامة مواطنيه./انتهى9

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