الأزمة الوبائية.. آلاف الإصابات الجدديدة وارتفاع لمؤشر الضحايا

2021/04/15 | 19:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 956 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 7800 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 15 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل أكثر من 7800 إصابة، و49 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5800 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 87.5%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 104 آلاف شخص، أكثر من 500 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و885 شخصًا.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 14 ألف شخص.

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