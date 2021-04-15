2021/04/15 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها الفصائل الموالية لإيران طائرة مسيرة لهجماتها في العراق، يشير مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى الى أن هذه الطريقة ليست جديدة بالنسبة لفصائل أخرى موالية لإيران في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تُحمل على قارب".. مسؤول أميركي يكشف مزايا مُسيّرات أذرع إيران في المنطقة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تُحمل على قارب".. مسؤول أميركي يكشف مزايا مُسيّرات أذرع إيران في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).