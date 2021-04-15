2021/04/15 | 19:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تصدر بيانا "شديد اللهجة" حول انفجار مدينة الصدر في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/15 | 19:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تصدر بيانا "شديد اللهجة" حول انفجار مدينة الصدر في بغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تصدر بيانا "شديد اللهجة" حول انفجار مدينة الصدر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).