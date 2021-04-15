ائتلاف النصر يدين تفجير الحبيبية الإرهابي ويحذر من

2021/04/15 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ادان ائتلاف النصر، اليوم الخميس، التفجير الذي طال منطقة الحبيبية شرقي بغداد، فيما حذر من التأجيج الطائفي في الساحة السياسية.وقال الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يدين التفجير الإرهابي في منطقة الحبيبية، ويدعو الأجهزة الأمنية والشعب إلى اليقظة والتضامن لإفشال مخططات الإرهاب وقوى الظلام لضرب وحدتنا وأمننا الوطني".وحذر الائتلاف بحسب البيان من "التأجيج الطائفي في الساحة السياسية"، معتبرا "إعادة النعرات الإثنية والطائفية كسباً انتخابياً دنيئاً تمارسه الكيانات والشخصيات الرخيصة التي تريد مجدها على حساب الدم والوحدة العراقية".وتابع أنه "في إطار آخر، يدين النصر الاعتداءات على مقار البعثات الدولية، ويعتبرها ضرباً لسيادة الدولة، وتهديداً لاستقرار ومصالح العراق".

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