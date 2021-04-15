الإعمار النيابية تكشف آخر تطورات طريق بسماية: انتظروا 6 أشهر فقط

2021/04/15 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادرجحت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الخميس، انجاز طريق بسماية - بغداد في غضون ستة 6 اشهر.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "تمت إحالة مشروع طريق بسماية - بغداد إلى هيأة الإستثمار بطول 20 كم، حيث يعتبر هذا العمل هو باكورة أعمالها".وأضاف، أن" المشروع حالياً أصبح في طور التنفيذ"، مشيراً إلى أن" الهيأة تعهدت بإنجاز المشروع خلال ستة اشهر".وتعاني مدينة بسماية 10 كم جنوب شرق مدينة بغداد، من الطريق الذي يربطها بالعاصمة حيث وعدت الحكومة بانشائه لكنها تلكأت في ذلك، وعلى رغم حداثة المجمع، إلا أن المواطنين يشكون من الطريق الرابط بالعاصمة بغداد.وتعلن المصارف العراقية بشكل مستمر عن تخفيضات في الأسعار والبيع بالتقسيط للشقق في مدينة بسماية.

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