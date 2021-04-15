الفاتيكان يعبر عن تقديره وشكره لوزارة الخارجية لجهودها في إنجاح زيارة البابا للعراق

2021/04/15 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عبر الفاتيكان عن تقديره وشكره لوزارة الخارجية لجهودها في إنجاح زيارة البابا للعراق .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان ,وزيرها فؤاد حسين إستقبل سفير الفاتيكان رئيس الأساقفة المطران متيا ليسكوفار الذي سلمه رسالة خطية ,مُعرباً فيها عن عميق شكره وتقديره لوزارة الخارجية، لجهودها في إنجاح زيارة البابا للعراق، وكذلك الجهد الحكومي الواسع الذي ساهم في ذلك، مُشيراً إلى أهمية الزيارة لكل العراقيين الذين أبدوا حفاوة إستقبال كبيرة للبابا من المسلمين والمسيحيين وباقي الأطياف ".من جانبه أثنى وزير الخارجية على جهود سفارة الفاتيكان في العراق، ودورها في التحضير للزيارة، لافتاً إلى أن زيارة البابا مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة"./انتهى2

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