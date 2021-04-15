الحكيم يدين استهداف مقرات الحشد الشعبي في سهل نينوى

2021/04/15 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ادان عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون استهداف مقرات الحشد الشعبي في مناطق سهل نينوى.وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر : بذات العبارات التي ندين بها إستهداف المنشآت الحكومية او ترهيب المواطنين او تعريض إستقرار وأمن البلاد للخطر فإننا ندين ونستنكر القصف الذي تعرضت له مقرات الحشد الشعبي في مناطق بعشيقة وباريما في سهل نينوى وأوقعت عددا من الإصابات"، مطالبا الجهات الأمنية بأخذ دورها الفاعل بإنهاء هذه التجاوزات التي من شأنها إرباك المشهد وزيادة حدة الاحتقان.ودعا الحكيم الحكماء إلى ضبط النفس و إتخاذ سبيل الحوار نهجا لحل الإشكاليات و تفكيك الأزمات كافة ./انتهى9

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