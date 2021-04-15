بالفيديو.. مصابو كورونا بمشفى السلام يستغيثون: محارق النفايات تشوه معرض بغداد أمام أنظار الصحة

2021/04/15 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني شكا عدد من المرضى الراقدين في مستشفى دار السلام المخصص لمصابي كورونا، اليوم الخميس، من حالات التسمم جراء حرق النفايات في اعرق منطقة وسط بغداد.وقال شهود عيان لـ”المركز الخبري الوطني” ان […]

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مصابو كورونا بمشفى السلام يستغيثون: محارق النفايات تشوه معرض بغداد أمام أنظار الصحة المركز الخبري الوطني.

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