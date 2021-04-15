صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1139 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/15 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 1139 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 872 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة سجلت اليوم في جانب الرصافة 1139 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 872 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية بواقع:.

قطاع الاستقلال 72 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 126 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 57 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 65 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 59 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 68 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 223 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 85 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 117 حالة خلال الرصد الوبائي

_ 267 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ضمن المناطق التالية :.

مدينة الصدر 45 حالة ضمن المحلات التالية الزراعي/ الداخل / الفلاح/ الكيارة/ جميلة / 553/ 554/ 542/ 565/ 513/ قطاع 51/ صفر

الزعفرانية 10 حالات في شارع المركز/ الزراعي/ شارع الكنيسة

البلديات 23 حالة /الزراعي/ 732/ 754/ 718

شارع فلسطين 10 حالات / المستنصرية/ 509/ 503/ 502/ 508

الكرادة 13 حالة محلة 906/ 905 / 903/ 907/ تقاطع المسبح

النهروان 14 حالة في الزراعي/ الوحدة/ قرب المستشفى

المدائن 11 حالة في الزراعي/ منطقة المشروع/ التأميم

الحسينية 9 حالات محلة 215/202/204

بغداد الجديدة 9 حالات في 709/ 706/ 711

الامين 17 حالة في الامين الاولى/ الثانية/ 713/ قرب سوق الشهداء/ تقاطع الزهور

الاعظمية 13 حالة في 303/ شارع عمر الكسرة / شارع الضباط

الكرخ 17 حالة ضمن المناطق التالية/ المنصور/ الحرية/ الكاظمية/ الغزالية/ حي الاعلام/ اليرموك/ الدورة/ الشعلة

الشعب 25 حالة موزعة/ 357/ 359/ تقاطع عدن/ حي اور / البنوك/ حي سومر / حي التجار / 358/ 360

محافظة واسط 3 حالات

حي القاهرة 12 حالة في الدلفية/ قرب جامع النداء

العبيدي 18 حالة محلة / 762/764/ قرب جامع العلوي/ شارع الجامع/ قرب مدرسة العابد/ الشهداء الاولى

مجمع بسماية 4 حالات

14 حالة بواقع حالتين في كل منطقة / حي الزهراء/ الضباط/ المعامل/ الكمالية/ شارع المغرب/ الوزيرية/ باب المعظم

واوضح الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 125863 توفي منهم 1593 فيما اكتسب الشفاء 110302 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 13968”.

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا العدد من حالات الشفاء من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي ومراجعة المراكز الصحية لتلقي اللقاح”.

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