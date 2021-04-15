سفير الكرسي الرسولي يسلم وزير الخارجية رسالة خطية

2021/04/15 | 19:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتسلم وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، من سفير الكرسي الرسولي رسالة خطية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل سفير الكرسيّ الرسوليّ رئيس الأساقفة المطران متيا ليسكوفار". ولفت البيان الى أن "سفير الكرسيّ الرسوليّ ليسكوفار سلّم رسالة خطية إلى الوزير، مُعرباً فيها عن عميق شكره وتقديره لوزارة الخارجية، لجهودها في إنجاح زيارة قداسة البابا فرنسس للعراق، وكذلك الجهد الحكومي الواسع الذي ساهم في ذلك"، مُشيراً إلى "أهمية الزيارة لكل العراقيين الذين أبدوا حفاوة استقبال كبيرة لقداسته من المسلمين والمسيحيين وباقي الأطياف".من جانبه أثنى وزير الخارجية على جهود سفارة الكرسيّ الرسوليّ في العراق، ودورها في التحضير للزيارة، لافتاً إلى أن "زيارة البابا فرنسس مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة".

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