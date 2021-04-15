مستشار الكاظمي: البنك المركزي يعمل على استقرار القوة الشرائية للدينار

2021/04/15 | 19:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، مساعي البنك المركزي للعمل على استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن "البنك المركزي يعمل على تلبية الطلب المرغوب من العملة الاجنبية من جانب قوى السوق عبر نافذة عمليات السياسة النقدية أو ما يسمى بالمزاد ذلك لاغراض تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص وكذلك توفير مستوى آمن من الدولار النقدي".وأشار الى "دفع البنك المركزي باتجاه سعر الصرف الثابت بكل وضوح وشفافية وقدرة، بأدوات العرض بما يؤدي الى استقرار مستويات الاسعار وثبات التوقعات السعرية وارتفاع درجة اليقين في النظر الى مستويات الاستقرار السعري وانخفاض مخاطر المعاملات لدى صناع السوق والمتعاملين فيه".وأوضح أن "السياسة النقدية للبنك المركزي تسعى لبلوغ غاياتها وتحقيق اهدافها بموجب قانونه النافذ وأدواته الكمية والسعرية الرامية الى استقرار القوة الشرائية للدينار".

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