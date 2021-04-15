2021/04/15 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يعلن انحيازه لهذه الشريحة | تقرير

بعظمةِ الأب، وبهندامٍ متواضعٍ جداً، ظهر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بين أبنائه الأيتام، في مأدُبةٍ رمضانية عكست مدى حبه لأبنائه، بعيداً عن أية مظاهر رسميةٍ مبالغ ٍ فيها، وظلت طيور الجنان تحلق فيحضرة الوالد الكاظمي في منظرٍ لن يزول من ذاكرتهم مهما طال الزمنتقرير: عبد الله الشيخ

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