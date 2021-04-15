الإعلام الأمني: جرحى بانفجار عجلة كانت تحمل موادا متفجرة في منطقة الحبيبية

2021/04/15 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة عددا من المدنيين بانفجار عجلة كانت تحمل موادا متفجرة في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وفي التفاصيل، قالت الخلية إن التفجير الذي وقع في سوق شعبية كان ناجما عن عجلة نوع نيسان سني كانت تحمل موادا شديدة الانفجار، مضيفة أن التفجير أدى إلى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها وإصابة عدد اخر من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من العجلات القريبة منها.

وكانت مصادر أمنية وطبية أكدت اثناء حدوث الانفجار استشهاد أربعة أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين في هجوم بسيارة مفخخة، فيما لم تعلن السلطات الرسمية عن سقوط ضحايا من المدنيين في التفجير.

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