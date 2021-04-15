سفن وقود تصل إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين

2021/04/15 | 20:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، إنها سمحت بدخول مزيد من السفن التي تنقل الوقود إلى ميناء الحديدة بالبحر الأحمر الخاضع لسيطرة الحوثيين وذلك في ظل نقص حاد للمواد البترولية يفاقم من الازمة الإنسانية بالبلاد.

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