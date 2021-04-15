2021/04/15 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية قصة بيع ورقة أهداها عالم الفيزياء الأشهر في العالم ألبرت آينشتاين لعامل فندق في اليابان باعها حفيد الأخير لاحقا بمبلغ 1.3 مليون دولار.وبحسب ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ورقة اهداها آينشتاين لرجل غريب لتباع لاحقا بـ 1.3 مليون دولار! المركز الخبري الوطني.

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