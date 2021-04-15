العثور على أكثر من مليون ونصف دولار ومصوغات ذهبية وفضة في نينوى

2021/04/15 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىأعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، العثور على اكثر من مليون ونصف دولار و15 كيلو من الفضة مخبئة في احد البيوت بمحافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت على مبلغ مليون ونصف دولار امريكي وكذلك و7 مليون دينار عراقي و15 كيلو من الفضة ومصوغات ذهبية كانت مخبئة في احد المنازل اثناء سيطرة داعش في نينوى".

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