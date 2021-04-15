2021/04/15 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التربية تقليص المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية.

ادناه الوثيقة الخاصة بالقرار ومنهاج جميع الصفوف غير المنتهية التي تم تقليصها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. قرار التربية الخاص بتقليص المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. قرار التربية الخاص بتقليص المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).