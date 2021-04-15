الكاظمي يفتتح محطة ( GE-ENKA) الكهربائية في محافظة المثنى

2021/04/15 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افتتح رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس خلال زيارته محافظة المثنى، محطة (GE-Enka) الكهربائية.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوى) نسخة منه، أن "المحطة ستساهم في رفد الشبكة الكهربائية في المحافظة، فضلًا عن إسهامها في زيادة ساعات تزويد الطاقة الكهربائية وتطوير عمل الشبكة الكهربائية التي تخدم المحافظة".

وبحسب البيان، شدد رئيس مجلس الوزراء، على "ايدي الملاكات العاملة في المحطة"، مبيناً أن "خدمة المواطن العراقي هي شرف لكل من يتقلد المسؤولية في كل مفاصلها".

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في حديث خلال لقائه مع شيوخ العشائر، ووجهاء محافظة المثنى، إنه "منذ تكليفي أكّدت أنني لن أكون سوى خادمًا للشعب، وذكرت الرميثة في اول احاديثي لأنها عزيزة على القلب، وأرى أهلها أهلي".

وأضاف: "نواجه تحديات كبيرة، والعراق مرّ بظروف صعبة، وحين استلمنا مهامنا قبل 11 شهرًا كانت هناك الأزمة المالية وجائحة كورونا، وكان هناك أيضًا من يراهن على فشل الحكومة، أو الدخول في حرب أهلية، لكننا لم ننجر لهذا، وصبرنا وسنتجاوز التحديات الواحدة تلو الأخرى".

وأشار إلى أن حكومته اتخذت "إجراءات صعبة من أجل الإصلاح، ومن أجل حماية البلاد ماليًا واقتصاديًا"، مبينا أنه "سنقدم طعنًا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها".

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