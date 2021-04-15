الكاظمي يفتتح محطة(GE-Enka)الكهربائية في المثنى

2021/04/15 | 20:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس خلال زيارته محافظة المثنى، محطة(GE-Enka)الكهربائية .وستساهم المحطة في رفد الشبكة الكهربائية في المحافظة، فضلًا عن إسهامها في زيادة ساعات تزويد الطاقة الكهربائية وتطوير عمل الشبكة الكهربائية التي تخدم المحافظة.وشدّد رئيس مجلس الوزراء على ايدي الملاكات العاملة في المحطة، مذكّرًا أن خدمة المواطن العراقي هي شرف لكل من يتقلد المسؤولية في كل مفاصلها./انتهى8

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