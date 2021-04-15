​محاكمة عراقي في ألمانيا لتسببه بحوادث سير بـ 'دوافع دينية'

2021/04/15 | 20:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يمثل عراقي كان قد أودع مصحة نفسية بعد توقيفه، الخميس، أمام محكمة في برلين بتهمة التسبب في أغسطس الماضي بحوادث سير لها "دوافع دينية - إسلامية".

والعراقي، الذي أُعلن أن اسمه سرمدا، رفض طلب اللجوء الذي تقدم به وتعذر ترحيله، يواجه ثلاث تهم بالشروع بالقتل.

ورد في اللائحة الاتهامية أن سرمد ا.



هو إما غير مسؤول على الإطلاق عن تصرفاته، وإما مسؤول جزئيا عنها، وطالب الادعاء باعتقاله بشكل دائم في مستشفى للأمراض النفسية.

ويشتبه أن العراقي الثلاثيني تعمد صدم سيارات ودراجات نارية عدة على طريق سريع يعبر برلين، وتسبب بإصابة بالغة لثلاثة أشخاص في 18 أغسطس الماضي.

وبحسب اللائحة الاتهامية التي تليت لدى افتتاح جلسات المحاكمة، كان سرمد ا.



تحت تأثير "هذيان ديني مرضي"، وهو قال إن "الله أرسل ملاك الموت لتوجيهه".

وغداة توقيفه قرر قاض إيداعه مصحة نفسية.



وكانت الشرطة والنيابة العامة قد أشارتا سابقا إلى "مؤشرات لعدم استقرار نفسي".

وكانت النيابة العامة قد أوضحت أنه سبق أن أودع مؤقتا مصحة نفسية واعتبرته محكمة في برلين غير مسؤول جزئيا عن تصرفاته إثر حادثة وقعت أمام مركز لإيواء طالبي اللجوء.

وأشار المحققون الذين استجوبوه إلى وجود "دافع ديني وإسلامي"، لكنهم لم يتوصلوا إلى عناصر تفيد بانضمامه إلى منظمة إرهابية.



ولم تكلف نيابة مكافحة الإرهاب في كارلسروهي بالقضية.

وكان المتهم قد هتف "الله أكبر" عندما ترجل من سيارته إثر اصطدام أجبره على التوقف.

ثم عمد إلى فرش سجادة الصلاة على قارعة الطريق وهتف بالعربية "كل نفس ذائقة الموت"، قبل ان يتمكن شرطي يتحدث العربية من توقيفه.

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