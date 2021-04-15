الكاظمي يفتتح محطة كهربائية في محافظة المثنى

2021/04/15 | 20:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، خلال زيارته إلى محافظة المثنى، محطة (GE-Enka) الكهربائية.

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وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، أنه "ستساهم المحطة في رفد الشبكة الكهربائية في المحافظة، فضلًا عن إسهامها في زيادة ساعات تزويد الطاقة الكهربائية وتطوير عمل الشبكة الكهربائية التي تخدم المحافظة".

وأضاف البيان، "وشدّ رئيس مجلس الوزراء على ايدي الملاكات العاملة في المحطة، مذكّراً أن خدمة المواطن العراقي هي شرف لكل من يتقلد المسؤولية في كل مفاصلها".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمين في وقت سابق، محافظة المثنى والوزارات المعنية بمتابعة المشاكل الخدمية التي يعاني منها قضاء الرميثة التابع للمحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، أنه "أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، زيارة الى قضاء الرميثة بمحافظة المثنى".

وأضاف البيان، "وتجول السيد الكاظمي في اسواق القضاء، كما التقى بعدد من المواطنين فيها، حيث استمع الى احوالهم والمشاكل الخدمية التي يعاني منها القضاء ووجه المحافظة والوزارات المعنية بمتابعتها والاسراع بايجاد الحلول الممكنة لها".

والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، خلال زيارته محافظة المثنى، مجموعة من المواطنين بالقرب من بوابة مشروع محطة ضخ تعزيز السماوة العامودية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي و خلال زيارته محافظة المثنى، التقى مجموعة من المواطنين بالقرب من بوابة مشروع محطة ضخ تعزيز السماوة العامودية واستمع الى مطالبهم".

و أكد الكاظمي بحسب البيان أن "تلبية المطالب المشروعة تقع ضمن أولويات الحكومة".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، خلال زيارته محافظة المثنى، محطة ضخ التعزيز العمودية المائية، التي تعزز ضخ المياه من نهر الفرات الى نهر الرميثة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، ان "المشروع سيسهم في توفير مياه الإسالة للمواطنين وتقليل شحتها في مواسم الجفاف، فضلاً عن إسهامه في إحياء وتطوير الزراعة لمساحات كبيرة شمال المحافظة".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل الى محافظة المثنى صباح اليوم رفقة وفد حكومي في زيارة تفقدية لمتابعة الأحوال المعاشية والخدمية وسير تنفيذ المشاريع ذات التماس المباشر باحتياجات المواطنين في محافظة المثنى.

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