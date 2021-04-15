2021/04/15 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، عن ضبط “مبلغ كبير” في مخبأ أثناء سيطرة “داعش” على الموصل.

وقالت الوكالة في بيان صحفي، إن “مديرية شرطة محافظة نينوى وبناء على معلومات دقيقة تتمكن من العثور على مبالغ مالية استولى عليها تنظيم داعش الارهابي خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل كان قد خبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة والذي يعرف بديوان المالية (بيت مال المسلمين)”.

وأضاف البيان، أنه “تم ضبط المبالغ المالية والتي قيمتها (مليون وخمسمائة وتسعون الف دولار امريكي فئة المائة دولار)و (سبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي) و (15 كغم من الفضة المقطعة لغرض طبع العملة المعدنية لداعش)و (458 غرام من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية لعصابات داعش ) و (256 غرام مواد معدنية مجهولة النوع ) و(سبعة عشر ونصف كغم سبائك من الفضة)”.

وتابع أنه “تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمبالغ المالية والمواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية”، مشيرا الى أنها “ضبطت في منطقة الموصل القديمة في الجانب الايمن من المدينة”.

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