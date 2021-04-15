2021/04/15 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت قيادة شرطة نينوى، اليوم الخميس، بضبط ديوان المالية “بيت مال المسلمين” لدى تنظيم داعش الإرهابي، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.وقال قائد شرطة نينوى، اللواء ليث خليل الحمداني، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيت مال المسلمين لدى داعش تحت سيطرة القوات العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيت مال المسلمين لدى داعش تحت سيطرة القوات العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيت مال المسلمين لدى داعش تحت سيطرة القوات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).