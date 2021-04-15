2021/04/15 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بقيام مسلحين باقتحام منزل وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلات حديثة أقدموا على اقتحام منزل ضمن منطقة المشتل في بغداد حيث قاموا باحتجاز افراد العائلة في احدى غرف المنزل تحت تهديد السلاح وقاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية تقدر بأكثر من 35 الف دولار امريكي".

وأضاف المصدر أنه "في اقل من 15 دقيقة تم القاء القبض على احد المجرمين من قبل ضابط دوريات نجدة الرشاد بعد مطاردة وملاحقة وتبادل اطلاق النار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون مبلغاً مالياً شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون مبلغاً مالياً شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).