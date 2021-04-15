مفوضية الانتخابات تقرر عدم تمديد موعد تحديث بيانات الناخبين

2021/04/15 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا

المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس،

عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين.

وقال المكتب الإعلامي لمفوضية

الانتخابات في بيان مقتضب، ان مجلس

المفوضين قرر عدم تمديد فترة

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