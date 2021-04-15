إيطاليا.. وفاة 4 أشخاص بسبب تجلط الدم بعد تطعيمهم بلقاح

2021/04/15 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) عن

وفاة 4 أشخاص بسبب تجلط الدم بعد أسبوعين

من تلقيهم لقاح "أسترازينيكا" المضاد

لفيروس كورنا.

وبحسب السلطات الصحية الإيطالية، تم

إنتاج ما يقرب من 4 ملايين جرعة من

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