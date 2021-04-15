طهران توقع اتفاقية مع روسيا لتوريد 60 مليون جرعة من لقاح

2021/04/15 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الإيراني في موسكو إن بلاده

وقعت اتفاقية مع روسيا لتوريد 60 مليون

جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك v"

المضاد لكورونا.

وأضاف السفير الإيراني في موسكو، كاظم

جلالي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس:

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