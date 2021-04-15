مفهوم الميغالومانيا والتواضع لدي المتأسلمين - ياسين المصري

2021/04/15 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري الميغالومانيا Megalomania هي ”جنون العظمة“ الذي يشكل إلى جانب«جنون الارتياب» أو«هذيان الاضطهاد» مرض البارانويا Paranoia، فالمرء المصاب بجنون العظمة يعاني حتمًا من جنون الارتياب أو هذيان الاضطهاد، ويكون لديه شعور مفرط بتقدير ذاته، وعدم الاعتراف قط بضعفه أو جهله، ويتسم بالعناد المبالغ فيه لإثبات صحة معتقداته وأفكاره، مهما كانت خاطئة، ولديه ردود أفعاله شديدة الحدة تجاه تصرفات الآخرين حتى وإن كانت طبي ......





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