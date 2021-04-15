نتيجة معاكسة و'شك كثير'.. الشابندر يتحدث عن استهداف مطار أربيل

2021/04/15 | 21:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رأى السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الخميس، ان استهداف مطار اربيل يعزز التوجد الأميركي في العراق.

وكتب الشابندر تغريدة على "تويتر" اليوم، (15 نيسان 2021)، ان "استهداف مطار اربيل لن يهزم اميركا ولا يخرج قواتها المحتلة في العراق بل يعزز وجودها".

وأضاف "أشك كثيرا في حقيقة الجهات التي تقوم بهذا العمل ومن يقف خلفها".

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