عمار الحكيم يقدم مبادرة صلح بين نشطاء تشرين والقوات الأمنية ’تستثني القتل’

2021/04/15 | 21:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدّم زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم، الخميس، مبادرة صلح بين نشطاء تشرين والقوات الأمنية.

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وقال الحكيم، في تدوينة تابعها "ناس"، (15 نيسان 2021)، "اغتناما لفيوضات الشهر الفضيل؛ شهر المغفرة والتسامح، كم هو جميل أن يبادر شباب تشرين ممن اقاموا شكاوى قانونية ضد أفراد من القوات الأمنية وكذلك عناصر قوى الأمن الذين بادروا بالمثل وأقاموا شكاوى ضد الناشطين بالتنازل كل منهم عن شكوى الآخر وفتح صفحة جديدة من الأخوة والمواطنة".

وأضاف، "كما نوجه الدعوة لمجلس القضاء لتشكيل لجنة لإغلاق هذه الدعاوى المتضادة باستثناء دعاوى القتل أو التي تسببت بعاهة مستديمة، حمى الله تعالى وطننا وشبابنا وقواتنا الأمنية ووحد كلمتهم على الخير والمحبة والسلام".

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