ساتابع شخصياً توفير الدعم.. الكاظمي: توجه الحكومة للاستثمار بالمثنى في مجالي الزراعة والطاقة الشمسية (صور)

2021/04/15 | 21:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الخميس، أن الحكومة لن تدخر جهدا في

تقديم كل اشكال الدعم الى محافظة

المثنى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن

"الكاظمي عقد، ا

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