2021/04/15 | 21:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم،

الخميس، ناشطي تظاهرات "تشرين" والاجهزة

الامنية الى التنازل عن الدعاوى

المتبادلة بينهم.

وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية: "اغتناما لفيوضات الشهر

الفضيل ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو "ناشطي تشرين" والاجهزة الامنية للتنازل عن الدعاوى المتبادلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو "ناشطي تشرين" والاجهزة الامنية للتنازل عن الدعاوى المتبادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).