2021/04/15 | 21:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: افتتح مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، محطة "GE-Enka"الكهربائية، خلال زيارته لمحافظة المثنى.ومن المقرر، أن تساهم محطة "GE-Enka" في رفد الشبكة الكهربائية في المحافظة، فضلًا عن زيادة ساعات تزويد الطاقة الكهربائية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحكومة العراقية يفتتح محطة كهرباء جديدة في محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحكومة العراقية يفتتح محطة كهرباء جديدة في محافظة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).