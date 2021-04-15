2021/04/15 | 21:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | النفط النيابية: الكهرباء أعدت خطة لإدخال 50 محطة متنقلة لرفد الطاقة في الصيف

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